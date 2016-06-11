جامعة القاهرة تطالب “الأعلى للجامعات” بتحديد 25 ألف طالبا للدراسة بكلياتها

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت ، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، ان الجامعة ارسلت الاعداد المقترحة للقبول بكليات الجامعة للعام الدراسى إلى المجلس الأعلى للجامعات، حيث طالبت الجامعة استقبال 25 الف طالبا فقط بجميع الكليات.

وأضاف الخشت، فى تصريحات صحفية، ان اجمالى العدد المطلوب بكلية التجارة 11 الف طالبا، سياسة واقتصاد 500 طالبا، والطب البشرى 570 طالبا، الاداب 3.500 طالبا، أثار 500 طالبا. وأشار الخشت إلى أن الجامعة ترجو ان تستقبل الاعداد المحددة من قبل الكليات العام المقبل، نظرا لآن مكتب التنسيق يرسل سنويا طلابا اكثر من الاعداد المعتمدة من قبل الجامعة.