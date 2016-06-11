صراع الصفقات - روما ويوفنتوس: بيانتش ضغط من أجل الرحيل

قال ماورو بالديسيوني المدير العام لنادي روما إن ميرالم بيانتش متوسط ميدان الفريق قد طالب بتفعيل الشرط الجزائي من أجل الرحيل إلى يوفنتوس.

وكان أديس جونزوفيتش مدير العلاقات العامة لبيانتش قد أكد في وقت سابق أن يوفنتوس سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والتي تقدر بـ38 مليون يورو.

وفي تصريحات لراديو "روما" قال بالديسيوني :"حينما يتم خرق حدود السلوك الاحترافي فعليك أن تتدخل".

وتابع "تحدثت مع بيانتش وقال لي أنه لم يكتب أي شيء وأخبرته أن يدافع عن نفسه بحذر، لكن فوق كل شيء نحن بحاجة لتغيير طريقة سير الأمرو في مدينتنا".

وقرأ بيانا من بيانتش يؤكد من خلاله رغبته في الرحيل "بهذه المذكرة أبلغكم أنني أنوى الرحيل إلى فريق أخر، واتفقت معه، أشكركم وأريد أن تنهوا الصفقة رسميا".

في حين أن جوسيبي ماروتا مدير يوفنتوس تحدث عن الصفقة وقال:"عملية بيانتش تمت بعد ضغط من اللاعب لإتمام الصفقة، والذي أراد بشدة الانضمام إلينا بتفعيل الشرط الجزائي".

وأتم "بيانتش سهل العملية وساعدنا".

وتقدر قيمة الشرط الجزائي في عقد بيانتش بـ38 مليون جنيه إسترليني وتنازل اللاعب عن الحصول على 20% من أجره لتسهيل الصفقة.