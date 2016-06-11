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#في_اليورو - التشكيل.. الأخون جاكا أعداء في سويسرا وألبانيا

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#في_اليورو - التشكيل.. الأخون جاكا أعداء في سويسرا وألبانيا #في_اليورو - التشكيل.. الأخون جاكا أعداء في سويسرا وألبانيا

اختار فلاديمير بيتكوفيتش مدرب سويسرا جرانيت تشاكا وأدمير محمدي وشيردان شاكيري لقيادة فريقه في أولى مبارياته ببطولة يورو 2016 ضد ألبانيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتواجد أيضا ضمن التشكيل الأساسي مشاركة ريكاردو رودريجيز ويوهان دجورو وستيفان ليشتستاينر وفابيان شار.

وجاء تشيكل سويسرا كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: ستيفان ليشتستاينر – فابيان شار – يوهان دجورو – ريكاردو رودريجيز

الوسط: بليريم دزمايلي – فالون بيرامي – جرانيت تشاكا

الهجوم: خيردان شاكيري – هاريس سيفروفيتش – أدمير محمدي

أما جياني دي بياسي مدرب ألبانيا فدفع بشقيق جرانيت، تولانيت تشاكا لقيادة خط الدفاع

بالإضافة لأمير أبراشي وأرماندو ساديكو.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إرتريت بيرشا

الدفاع: إلسيد هيساي – ميرجيم مافراي – لوريك تسانا – أنساي أجولي

خط الوسط: تولانيت تشاكا - بوريم كوكيلي – أمير أبراشي – أوديسي روشي – إرمير لينياني

الهجوم: أرماندو ساديكو

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