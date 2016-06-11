فينجر: أنا معجب بكانتي.. إنه يعطي مدربه الكثير من الأفكار

قال أرسين فينجر مدرب أرسنال إنه معجب بالطريقة التي يلعب بها نجولو كانتي متوسط ميدان ليستر سيتي وفرنسا، مشيرا إلى أن اللاعب يمنح مدربه الكثير من الأفكار.

وشارك كانتي في افتتاحية يورو 2016 مع منتخب فرنسا ضد رومانيا والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 2-1، وكان من أفضل لاعبي الديوك في المباراة.

وصرح فينجر عقب المباراة لقناة "بي إن سبورتس":"أنا معجب بنجولو كانتي كثيرا، إنه يمنح مدربه الكثير من الأفكار".

وأضاف "إنه يمنحك شعور بالمستوى المرتفع الذي يلعب به وبطريقة سهلة، نحن نتحدث عن الأرقام إنه أكثر لاعب قطع كرة في أوروبا حتى الآن".

وتابع "كانتي يمتلك جودة ممتازة، إنه يشعر بالمباراة فقط قليلون هم من يفعلون ذلك، إنه يتواجه دائما حيث يجب أن يكون".

وأتم "من النادر جدا أن يكون لديك لاعبا مثل كانتي في وسط الملعب، دائما في المكان الصحيح".

وكان كانتي صاحب الـ25 عاما قد انضم لليستر سيتي قادما من كان في 2015 بمبلغ 5.5 مليون جنيه إسترليني وحقق إنجازا تاريخيا بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي رفقة الثعالب.

كما يحتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الأولى التي تضم رومانيا وسويسرا وألبانيا، ويخوض ثاني مواجهاته يوم 15 من شهر يونيو ضد نظيره الألباني.