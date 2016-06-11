صراع الصفقات – تقرير.. فاردي مستمر مع ليستر سيتي بنسبة 80%

قال تقرير صحفي إنجليزي إن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي سيرفض عرض أرسنال لضمه ويستمر مع بطل الدوري الإنجليزي حتى الموسم المقبل.

وحسب ما ورد بصحيفة "صن" الإنجليزية فإن فاردي سيفضل البقاء مع ليستر سيتي بنسبة 80%، وسيرفض عرض المدفعجية بتفعيل الشرط الجزائي وضمه.

وأشار التقرير إلى ان أرسنال كان قد وافق في وقت سابق على طلب اللاعب بالحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ120 ألف جنيه إسترليني.

في حين أن صحيفة "إيفينينج ستاندرد" أشارت إلى أن فادري يفكر برفض عرض أرسنال والاستمرار مع ليستر سيتي.

ولدى فاردي حاليا عقدا يتقاضى بموجبه 80 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وعرض عليه ليستر سيتي تحسين عقده لإقناعه بالاستمرار معه.

ويقود فاردي خط هجوم منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات روسيا وويلز وسلوفاكيا.