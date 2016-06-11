أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

3 نصائح غذائية لإفطار وسحور صحى فى رمضان

Google+ Print
3 نصائح غذائية لإفطار وسحور صحى فى رمضان 3 نصائح غذائية لإفطار وسحور صحى فى رمضان
الإفطار والسحور من الوجبات الأساسية، المعروفة فى شهر رمضان والتى تمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية التى يفتقدها الجسم خلال النهار.

ووفقا للموقع الهندى "بولد سكاى" أن من الضرورى للغاية اتباع نظام غذائى متوازن فى وجبتى الإفطار والسحور، ويكون ذلك من خلال بعض النصائح التى تلعب دورا رئيسيا فى منع المشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمى وبقاء الشخص بصحة جيدة خلال شهر رمضان وتتضمن الآتى:

• تناول وجبات خفيفة: لأنه عندما تفطر فى المساء، لابد من تناول الأطعمة الخفيفة والابتعاد عن الأغذية الثقيلة والحارة، لأن الأطعمة الخفيفة سهلة الهضم ولن تؤدى إلى أى مشاكل فى الجهاز الهضمى.

• الإكثار من الفاكهة والخضروات خلال الوجبتين: لأن الفاكهة والخضروات مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية الجيدة لصحة الإنسان، كما أنها تحتوى على كمية كبيرة من الماء التى تجعل الجسم رطبا.

• يجب أن تكون الأطعمة فى السحور غنية بالكربوهيدرات والبروتين: لأن المواد الغذائية الغنية بالبروتين والكربوهيدرات تفيد الصحة وتجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، وبالتالى فإن اللوز والفول والعدس والشوفان وغيرها، تعطى جرعة صحية يومية من التغذية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365