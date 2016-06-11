3 نصائح غذائية لإفطار وسحور صحى فى رمضان

الإفطار والسحور من الوجبات الأساسية، المعروفة فى شهر رمضان والتى تمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية التى يفتقدها الجسم خلال النهار.

ووفقا للموقع الهندى "بولد سكاى" أن من الضرورى للغاية اتباع نظام غذائى متوازن فى وجبتى الإفطار والسحور، ويكون ذلك من خلال بعض النصائح التى تلعب دورا رئيسيا فى منع المشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمى وبقاء الشخص بصحة جيدة خلال شهر رمضان وتتضمن الآتى:

• تناول وجبات خفيفة: لأنه عندما تفطر فى المساء، لابد من تناول الأطعمة الخفيفة والابتعاد عن الأغذية الثقيلة والحارة، لأن الأطعمة الخفيفة سهلة الهضم ولن تؤدى إلى أى مشاكل فى الجهاز الهضمى.

• الإكثار من الفاكهة والخضروات خلال الوجبتين: لأن الفاكهة والخضروات مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية الجيدة لصحة الإنسان، كما أنها تحتوى على كمية كبيرة من الماء التى تجعل الجسم رطبا.

• يجب أن تكون الأطعمة فى السحور غنية بالكربوهيدرات والبروتين: لأن المواد الغذائية الغنية بالبروتين والكربوهيدرات تفيد الصحة وتجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، وبالتالى فإن اللوز والفول والعدس والشوفان وغيرها، تعطى جرعة صحية يومية من التغذية.