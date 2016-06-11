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والد «بائع الورد» يدخل في نوبة بكاء أثناء عرض فيديو مقتل ابنه

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والد «بائع الورد» يدخل في نوبة بكاء أثناء عرض فيديو مقتل ابنه والد «بائع الورد» يدخل في نوبة بكاء أثناء عرض فيديو مقتل ابنه

محاكمة – أرشيفية

عرضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمحكمة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، التي تنظر محاكمة أمين شرطة في مقتل “بائع ورد بالرحاب”، وعدد من الفيديوهات في أثناء حدوث الواقعة.

وأوضحت الفيديوهات المجني عليه في القضية، وهو على الأرض في حالة عدم حراك تام، وأسفله بقعة كبيرة من الدماء، فيما عرض آخر لأحد المصابين، يتألم وذراعه ينزف.

كما عرض فيديو آخر لاعتداء الأهالي على أمين الشرطة، ومحاولة القبض عليه، إلى جانب عدد من روايات شهود العيان، وخلال عرض الفيديوهات أجهش والد المجني عليه وعمه بالدموع، وعدد من أقاربة، فيما تعالت بعد الكلمات من أهالي المجني عليه، فحذرهم القاضي، باتخاذ إجراء قانوني حال تكرار ذلك الأمر.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار محمد أباظة، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه مصطفى محمد مصطفى، والشروع في قتل المصابين يحيى خيري عبدالرحيم، وخليفة أحمد خليفة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم نزل من سيارته، وتحدث مع المجني عليه، الذي يبيع “أصص” الزرع على عربة خشبية، وبعد أن قام بسبه وركله، توجه إلى سيارة الشرطة التي كان يستقلها وأخذ سلاحه الميري، وأطلق الرصاص على المجني عليه حتى أرداه قتيلا، ثم اخترقت الرصاصات سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة اثنين من الركاب، كما أصيب ثالث في أثناء سيره بالشارع.

 

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