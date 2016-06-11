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الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة غدا 36

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الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة غدا 36 الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة غدا 36
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يبدأ ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، غدا الأحد، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطرب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

القاهرة

23 36

الإسكندرية

20 32

مطروح

20 29

بورسعيد

21 28

دمياط

21 28

بلطيم

20 31

الإسماعيلية

21 36

السويس

21 37

العريش

18 30

نخل

16 32

طابا

20 33

الطور

25 36

مرسى علم

26 40

الغردقة

25 41

شرم الشيخ

26 37

رفح

17 29

كاترين

18 30

سيوة

27 40

المنيا

23 40

الفيوم

22 38

رأس سدر

23 37

أبوسمبل

26 44

وسط الدلتا

22 36

أسيوط

24 41

سوهاج

25 42

الأقصر

25 43

أسوان

27 45

شلاتين

25 39

حلايب

27 37

الوادى الجديد

24 43

قنا

25 42

نويبع

22 36

السلوم

22 30.

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