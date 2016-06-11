أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جامعة القاهرة تطالب "الأعلى للجامعات" بتحديد 25 ألف طالبا للدراسة بكلياتها

Google+ Print
جامعة القاهرة تطالب "الأعلى للجامعات" بتحديد 25 ألف طالبا للدراسة بكلياتها جامعة القاهرة تطالب "الأعلى للجامعات" بتحديد 25 ألف طالبا للدراسة بكلياتها
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت ، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، ان الجامعة ارسلت الاعداد المقترحة للقبول بكليات الجامعة للعام الدراسى إلى المجلس الأعلى للجامعات، حيث طالبت الجامعة استقبال 25 الف طالبا فقط بجميع الكليات.

وأضاف الخشت، فى تصريحات صحفية، ان اجمالى العدد المطلوب بكلية التجارة 11 الف طالبا، سياسة واقتصاد 500 طالبا، والطب البشرى 570 طالبا، الاداب 3.500 طالبا، أثار 500 طالبا.

وأشار الخشت إلى أن الجامعة ترجو ان تستقبل الاعداد المحددة من قبل الكليات العام المقبل، نظرا لآن مكتب التنسيق يرسل سنويا طلابا اكثر من الاعداد المعتمدة من قبل الجامعة.

"لو تهمك أخبار الثانوية العامة".. التعليم العالى تحل لغز التنسيق وقواعده
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365