الكسب غير المشروع يلغى التحفظ على أموال سامح فهمى لتبرئته فى جميع القضايا

كشف مصدر بجهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز ألغى قرار التحفظ على أموال المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد حصوله على أحكام بالبراءة فى جميع القضايا المتهم فيها وحفظ التحقيقات معه.

واضاف المصدر، أن سامح فهمى وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، حصلوا على حكم بالبراءة فى إعادة محاكمتهم فى اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح وتربيح الغير، من خلال تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، وبالتالى ثبت عدم تضخم ثروته بطريق الكسب غير المشروع وأن ما لديه من أموال حصل عليها بالطرق القانونية.

واوضح المصدر أن النيابة العامة تقوم حاليا بفحص موقف سامح فهمى لبيان ما إذا كانت هناك قضايا متهم فيها من عدمه، مشيرا الى ان "فهمى" تم تبرءة ذمته المالية فى الكسب غير المشروع لعدم اتهامه فى جرائم عدوان على المال العام ولم يتربح من وظيفته .

وكانت النيابة العامة تلقت طلبا برفع اسم المهندس سامح فهمى، من قائمة المتحفظ على أمواله والممنوعين من السفر، وذلك بعد حصوله على أحكام بالبراءة فى جميع القضايا المتهم فيها عدا قضية الكسب غير المشروع التى مازالت قيد التحقيق ولم ينته الخبراء من إعداد تقاريرهم حول عناصر ثروته.

وبالفعل قامت النيابة العامة بمخاطبة جهاز الكسب غير المشروع لمعرفة الأسباب التى أدت إلى إصداره قرار بمنع سامح فهمى وأسرته من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة ومنعهم من السفر وذلك لاتخاذ الإجراءات الأزمة حيال طلب رفع اسمه من قائمة التحفظ.

طلب للنيابة برفع اسم سامح فهمى من قائمتى المتحفظ على أموالهم والممنوعين من السفر