مقتل شاب على يد فلاح أثناء توجهه لمستشفى ميت غمر بسبب خلافات بينهما

لقى شاب مصرعه على يد فلاح اليوم السبت، أثناء توجهه إلى مستشفى ميت غمر فى الدقهلية، لعلاج جراحه.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بمصرع محمود كمال السيد رمضان "24 سنة" حاصل على دبلوم صنايع، أمام مستشفى ميت غمر، وعلى الفور انتقل الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث قسم ميت غمر، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة المجنى عليه نتيجة إصابته بجرح نافذ بالصدر.

وبالفحص تبين أنه مقيم قرية بشلا التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور أمر العقيد هشام سليم رئيس مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحث مشترك بين الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث القسم والرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز ميت غمر.

وكشفت التحريات عن نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وبين بعض جيرانه بالقرية نتيجة خلافات قديمة بينهم، وأصيب خلالها المجنى عليه ببعض الإصابات الطفيفة، وتوجه إلى مستشفى دقادوس العام لتلقى العلاج.

وأثناء توجهه إلى المستشفى وبالقرب منه تقابل معه كل من المتهم الأول "أ.م.ه" 40 سنة فلاح، و"ن.ر.ع" 38 سنة فلاح، أطراف المشاجرة الأولى، وقبل وصوله المستشفى ببضعة أمتار قاموا بالتعدى عليه بالطعن بسلاح أبيض بطعنة نافذة فى الصدر، فلقى مصرعه فى الحال، وعلى الفور تم التوصل إلى مكان المتهمين وتم إلقاء القبض عليهم، وتحرير محضر بالواقعة وجار عرضهم على النيابة العامة.

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