البنيان المرصوص الليبية: مقتل 2 وإصابة 5 فى معارك ضد داعش

أعلن مستشفى مصراتة المركزى، فى بيان صحفى اليوم السبت، استقباله لقتيلين و5 جرحى من قوات البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى.

فيما نشرت كتيبة المرسى التابعة لقوات مصراتة قائمة بأسماء قتلى مقاتليها خلال عملية التسليم والاستلام لتحرير مدينة سرت منذ بدايتها 5/5/2016 حتى 2016/6/10:

>1) أحمد علي كرناف - مصراته

>2) عبدالحميد مفتاح ابوشعالة - مصراته

>3) عبدالله عمر الفورتية - مصراته

>4) محمد أحمد الزعلوك - مصراته

>5) عبدالرحمن محمد ابوعليم - مصراته

>6) عبد البارئ محمد شنب - مصراته

>7) حاتم محمد بن ساسي - سرت

>8) مروان رمضان امعيتيق - مصراته

>9) عبدالله عبدالسلام النجار - مصراته

>10) أحمد محمد غليو - مصراته

>11) محمود صلاح الضراط - مصراته

>12) عبدالرحمن سالم الفزاني - مصراته

>13) علاء حمدي السبتي - مصراته

>14) أحمد سالم السبتي - مصراته

>15) محمد عبدالله أبوشيبة - مصراته

>16) وليد عبدالله الشقماني - مصراته

>17) احمد محمد الحداد - مصراته

>18) عمر محمود السبتي - مصراته

>19) محمد علي ابوليفة - مصراته

>20) عبدالسلام محمد الرطب - مصراته

>21) عبدالمطلب إبراهيم شواط - مصراته

>22) جلال بشير الشح - مصراته

>23) عمر سالم كرواد - مصراته

>24) عبدالمالك خليل ابورقبة - مصراته

>25) مفتاح المعداني - مصراته

>26) علي حسن الدنفرية - مصراته

>27) إبراهيم عبدالعالي - مصراته

>28) عبدالفتاح العكاري - مصراته

>29) أبوبكر عطية مرزوق - مصراته

>30) أحمد بيت المال - مصراته

>31) مصباح عقاب - مصراته

>32) عبدالرحمن تنتون - مصراته

>33) عبدالرحمن جاب الله - مصراته

>34) محمد مسعود الجراري - طرابلس

>35) علي اقصيبات - مصراته

>36) فرج رجب البقار - مصراته

>37) سالم فرج بن زير - مصراته

>38) جمعة الطيب ابولويفة - مصراته

>39) سالم مخلوف - مصراته

>40) سالم أحمد الواكشي - مصراته

>41) أبوبكر مرزوق - مصراته

>42) سراج بشير المعداني - مصراته

>43) ميلاد سالم السويب - مصراته

>44) محمد مختار ارفيدة - مصراته

>45) سيف ميلاد الحداد - مصراته

>46) حمزة شقلوف بالراس علي - مصراته

>47) رجب سالم اقلام - مصراته

>48)عثمان ميلاد بن عثمان - مصراته

>49) الشهيد بإذن الله إبراهيم عمر الخراز - سرت

>50) مصطفى رمضان التركي - مصراته

>51)أحمد لطفي رزق الله - غريان

>52) إبراهيم سعيد بالحاج - جادو

>53) عماد أبو زاهية - زليتن

>54) عبد السلام سالم الشهوبي - مصراته

>55) حسين الهتشي - مصراته

>56) العقيد محمد علي السويح - مصراته

>57) أشرف الهادي الشحومي - مصراته

>58) محمد الفيتوري سوالم - مصراته

>59) حسين حيدر القرابولي - مصراته

>60) أكرم علي احميدة - مصراته

>61) محمد الشاوش حمودة - مصراته

>62) معاذ عبدالسلام قرقده - مصراته

>63) مفتاح علي بن غزي - مصراته

>64) محمد المهدي الشاوش - سرت

>65) ابوبكر محمد الغيراني - مصراته

>66) حسن سالم اعليلش - مصراته

>67) مصطفى أحمد مانيطه - مصراته

>68) نوري محمد ابوقرين - مصراته

>69) توفيق يوسف عصمان - مصراته

>70) إبراهيم بشير أبوزهو - مصراته

>71) محمد عبدالله الصادق - مصراته

>72) إبراهيم أحمد التايب - مصراته

>73) رمضان التركي - مصراته

>74) أحمد عبدالكريم وقه - مصراته

>75) بشير حسين احمودة - برقه

>76) محمد المبروك الجالي - برقه

>77) عمر سعد الشيخي - برقه

>78) ابريك صالح احمودة - برقه

>79) صالح مرزوق احمودة - برقه

>80) عبدالله محمد الصادق - مصراته

>81) خالد الوحيشي - الاصابعه

>82) عبدالناصر الهاشمي المدني - طرابلس

>83) هيثم محمد التليب - مصراته

>84) وسام صلاح الدين الوش - مصراته

>85) رواد مصطفى اقشيرة - سرت

>86) رجب جمال قرمان - مصراته

>87) علي خالد هب الريح - مصراته

>88) سليم علي القنيدي - مصراته

>89) هشام عمر صليل - زليتن

>90) سراج عبد الجبار - مصراته

>91) عبدالعظيم المقصبي - مصراته

>92) فراس عمر الأطيرش - مصراته

>93) أحمد فوزي الفطيسي - زليتن

>94) عادل سالم اكريديش - مصراته

>95) وليد صالح أبوشرود - مصراته

>96) مصطفى بن إسماعيل - مصراته

>97) خالد الروياتي - مصراته

>98) علي حسين القلال - مصراته

>99) محمد خليل السريتي - مصراته

>100) عبدالله قشيرة - مصراته

>101) امحمد علي أبوفناس - مصراته

>102) عبدالسلام النجار - زليتن

>103) عبدالرحيم مفتاح الصيد - مصراته

>104) عبدالسلام خليل عبيد - مصراته

>105) فرج احمد الغرياني - مصراته

>106) عمر عبدالسلام سويد - الخمس

>107) محمد حسين أبورويص - مصراته

>108) عمر محمد الحصان - مصراته

>109) فرج محمد مرزوق - مصراته

>110) عبدالسلام فتحي الحاج - مصراته

>111) مصباح أبوبكر السيوي - سرت

>112) أحمد الصديق اقلوص - مصراته

>113) مخلوف حسن مخلوف - مصراته

>114) حسن سالم الواكشي - مصراته

>115) عبدالسلام الطيب بوشحمة - مصراته

>116) امحمد عبدالسلام الطويل - مصراته

>117) عبدالغني عبدالقادر سبسي - مصراته

>118) مفتاح يوسف الطالب - مصراته

>119) مسعود محمد ميمون - مصراته

>120) علي محمد الدبار - مصراته

>121) ربيع مصطفى أبوسنينة - ورشفانة

>122) امحمد محمد الهلوب - مصراته

>123) محمد مصطفى القنطري - مصراته

>124) عبدالرحمن الكيسه - مصراته

>125) مروان سالم الصغير - مصراته

>126) محمد محمد غلاش - مصراته

>127) إبراهيم عبدالله ناقورة - مصراته

>128) إبراهيم يوسف لبز - مصراته

>129) حسين عمر أبوفناس - مصراته

>130) محمد عبدالرحمن بالقاسم - طرابلس

>131) محمد علي اللافي - مصراته

>132) محمد البغدادي مليطان - مصراته

>133) زهير مفتاح ارصيفة - مصراته

>134) محمد المهدي السيوي - سرت

>135) محمد ميلاد أبوكسول - مصراته

>136) سراج فتوش - مصراته

>137) عبدالله امحيشه - مصراته

>138) طارق عمر القايد – مصراته

يذكر أن عملية البنيان المرصوص تم إطلاقها فى 12 مايو الماضى لمحاربة تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة سرت الليبية، وهى قوات تتكون من كتائب مسلحة غالبيتها من أبناء مدينة مصراتة تحظى بدعم دولى لبسط سيطرتها على المدن الليبية والقضاء على داعش.

يشار إلى أن المجلس الرئاسى الليبى برئاسة فائز السراج تمكن من الوصول إلى العاصمة الليبية طرابلس 30 مارس الماضى ويتخذ من قاعدة أبو ستة البحرية مقرا له، فيما يواصل النائبين على القطرانى وعمر الأسود مقاطعتهم للمجلس الرئاسى.

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