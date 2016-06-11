أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مرصد الأزهر يدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لمواجهة الفكر المتطرف خلال مؤتمر فى باريس

Google+ Print
مرصد الأزهر يدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لمواجهة الفكر المتطرف خلال مؤتمر فى باريس مرصد الأزهر يدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لمواجهة الفكر المتطرف خلال مؤتمر فى باريس
دعا مرصد الأزهر الشريف باللغات الأجنبية إلى ضرورة العمل على تكثيف الجهود والتعاون بين كافة المؤسسات الدولية لمواجهة الفكر المتطرف باستخدام كافة وسائل الاتصال الحديثة.

جاء ذلك فى بيان، أصدره الأزهر الشريف اليوم السبت، حول فعاليات مؤتمر "مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف" المنعقد فى العاصمة الفرنسية باريس والذى يشارك فيه المرصد بوفد على مستوى عال من كبار العلماء والمتخصصين.

وأكد وفد المرصد على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة جماعات التطرف والإرهاب للقضاء عليها وتخليص العالم من شرورها، موضحًا أن الأزهر الشريف يبذل جهودا كبيرة لتوعية الشباب بمخاطر الفكر المتطرف .

واستعرض دكتور أسامة نبيل، المشرف العام على مرصد الأزهر، أهم إصدارات المرصد وجهوده فى كشف مظاهر التضليل فى خطاب الجماعات المتطرفة، وكذلك التقرير الذى أعده المرصد عن العائدين من داعش، إضافة إلى الاستراتيجية التى تقوم عليها حملة "يَدَّعُونَ ونُصَحِّحُ" التى أطلقها مرصد الأزهر مع بداية شهر رمضان الجارى وتستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب.

وأشاد المشاركون فى المؤتمر بالدور الذى يقوم به مرصد الأزهر، معربين عن تطلعهم إلى التواصل الدائم مع القائمين على المرصد للاستفادة من الجهود المبذولة وتعميمها فى الدول الأعضاء بالمنظمة الفرانكفونية التى يبلغ عددها 80 دولة.

ويشارك فى المؤتمر ممثلون عن الدول والحكومات الأعضاء فى المنظمة الفرانكفونية وممثلو عدد من الهيئات الدولية والإقليمية والأزهر الشريف، إضافة إلى عدد من المسئولين الفرنسيين فى مقدمتهم وزيرا الداخلية والخارجية وعدد من المسئولين المحليين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365