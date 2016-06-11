مرصد الأزهر يدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لمواجهة الفكر المتطرف خلال مؤتمر فى باريس

دعا مرصد الأزهر الشريف باللغات الأجنبية إلى ضرورة العمل على تكثيف الجهود والتعاون بين كافة المؤسسات الدولية لمواجهة الفكر المتطرف باستخدام كافة وسائل الاتصال الحديثة.

جاء ذلك فى بيان، أصدره الأزهر الشريف اليوم السبت، حول فعاليات مؤتمر "مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف" المنعقد فى العاصمة الفرنسية باريس والذى يشارك فيه المرصد بوفد على مستوى عال من كبار العلماء والمتخصصين.

وأكد وفد المرصد على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة جماعات التطرف والإرهاب للقضاء عليها وتخليص العالم من شرورها، موضحًا أن الأزهر الشريف يبذل جهودا كبيرة لتوعية الشباب بمخاطر الفكر المتطرف .

واستعرض دكتور أسامة نبيل، المشرف العام على مرصد الأزهر، أهم إصدارات المرصد وجهوده فى كشف مظاهر التضليل فى خطاب الجماعات المتطرفة، وكذلك التقرير الذى أعده المرصد عن العائدين من داعش، إضافة إلى الاستراتيجية التى تقوم عليها حملة "يَدَّعُونَ ونُصَحِّحُ" التى أطلقها مرصد الأزهر مع بداية شهر رمضان الجارى وتستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب.

وأشاد المشاركون فى المؤتمر بالدور الذى يقوم به مرصد الأزهر، معربين عن تطلعهم إلى التواصل الدائم مع القائمين على المرصد للاستفادة من الجهود المبذولة وتعميمها فى الدول الأعضاء بالمنظمة الفرانكفونية التى يبلغ عددها 80 دولة.

ويشارك فى المؤتمر ممثلون عن الدول والحكومات الأعضاء فى المنظمة الفرانكفونية وممثلو عدد من الهيئات الدولية والإقليمية والأزهر الشريف، إضافة إلى عدد من المسئولين الفرنسيين فى مقدمتهم وزيرا الداخلية والخارجية وعدد من المسئولين المحليين.

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