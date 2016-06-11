أخبار سوريا اليوم.. قتلى وجرحى فى تفجيرين بحى السيدة زينب بريف دمشق

أخبار سوريا اليوم

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم على وقوع تفجيرين فى حى السيدة زينب بدمشق السورية، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى، كما تناولت أخبار سوريا اليوم قتل طائرات التحالف 31 داعشيا فى سوريا، وميدانيا سيطرت قوات النظام السورى وحلفاؤها على تقاطع طرق استراتيجى فى مدينة الرقة.>قتل 8 أشخاص على الأقل فى تفجيرين وقعا فى حى السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا). ونقلت الوكالة أن التفجير الأول نفذه انتحارى بحزام ناسف عند مدخل الحى باتجاه الذيابية والثانى بسيارة مفخخة فى شارع التين. كما أسفر كلا التفجيرين عن وقوع عدد من الجرحى.>ميدانيا ذكرت وكالة دوجان التركية للأنباء اليوم السبت أن طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ونيران المدفعية التركية قتلت 31 على الأقل من متشددى تنظيم داعش فى سوريا.

كما أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان أن قوات النظام السورى وحلفاءها سيطرت على تقاطع طرق استراتيجى فى مدينة الرقة، وذلك فى أحدث تقدم نحو معاقل تنظيم داعش الإرهابى. وذكرت قناة العربية الإخبارية أن سيطرة قوات النظام السورى على تقاطع الطرق الاستراتيجى بالرقة يأتى فى إطار هجوم بدأته قوات النظام منذ أسبوع بدعم جوى روسى.

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