أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار سوريا اليوم.. قتلى وجرحى فى تفجيرين بحى السيدة زينب بريف دمشق

Google+ Print
أخبار سوريا اليوم.. قتلى وجرحى فى تفجيرين بحى السيدة زينب بريف دمشق أخبار سوريا اليوم.. قتلى وجرحى فى تفجيرين بحى السيدة زينب بريف دمشق
ركزت أخبار سوريا اليوم على وقوع تفجيرين فى حى السيدة زينب بدمشق السورية، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى، كما تناولت أخبار سوريا اليوم قتل طائرات التحالف 31 داعشيا فى سوريا، وميدانيا سيطرت قوات النظام السورى وحلفاؤها على تقاطع طرق استراتيجى فى مدينة الرقة.

أخبار سوريا اليوم


>قتل 8 أشخاص على الأقل فى تفجيرين وقعا فى حى السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا). ونقلت الوكالة أن التفجير الأول نفذه انتحارى بحزام ناسف عند مدخل الحى باتجاه الذيابية والثانى بسيارة مفخخة فى شارع التين. كما أسفر كلا التفجيرين عن وقوع عدد من الجرحى.

أخبار سوريا اليوم


>ميدانيا ذكرت وكالة دوجان التركية للأنباء اليوم السبت أن طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ونيران المدفعية التركية قتلت 31 على الأقل من متشددى تنظيم داعش فى سوريا.

كما أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان أن قوات النظام السورى وحلفاءها سيطرت على تقاطع طرق استراتيجى فى مدينة الرقة، وذلك فى أحدث تقدم نحو معاقل تنظيم داعش الإرهابى. وذكرت قناة العربية أن سيطرة قوات النظام السورى على تقاطع الطرق الاستراتيجى بالرقة يأتى فى إطار هجوم بدأته قوات النظام منذ أسبوع بدعم جوى روسى.

موضوعات متعلقة..


>مقتل 132 داعشيا خلال اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017