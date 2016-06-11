خبر في الجول – اختلاف في الزمالك حول ضم علي فتحي

سبب علي فتحي مدافع الإنتاج الحربي حالة من الاختلاف نادي الزمالك حول ضمه من عدمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويفكر الزمالك في ضم علي فتحي الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر مع الإنتاج الحربي وقبلها مع المقاولون العرب.

وعلم FilGoal.com أن بعض من أعضاء مجلس الإدارة نقلوا وجهة نظرهم حول ضم اللاعب، منهم من يراه إضافة مميزة والتعاقد مع ضروريا.

فيما اختلف البعض مع وجهة النظر الأولى ويراه لاعبا عاديا وكان يجلس احتياطيا مع المقاولون العرب ومن الأفضل الاتجاه لمحمد ناصف لاعب إنبي أو محمود وحيد لاعب المقاصة.

أصحاب وجهة نظر الثانية يرون أيضا أن مركز الظهير الأيسر لن يشكل أزمة في ظل قيد الثنائي حمادة طلبة ومحمد عادل جمعة إفريقيا.