وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان مدير وكالة مخابرات الدفاع الأمريكية

التقي الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بالفريق فينسنت ستيورت مدير وكالة مخابرات الدفاع الامريكية (DIA) والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

وتناول اللقاء تبادل الرؤي تجاه تطورات الأوضاع بالمنطقة ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، في ضوء علاقات الشراكة والتعاون المصري الأمريكى.

كما التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحه بالفريق فينسنت ستيورت والوفد المرافق له ،حيث بحث الجانبان زيادة أوجه التعاون العسكري والأمنى ونقل وتبادل الخبرات والمعلومات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير الأمريكى بالقاهرة.