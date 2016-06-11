إحالة مدير عام القرى السياحية ومسئولى قرية الكنارى ببورسعيد للنيابة لغرق طفلين

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قرارا اليوم السبت، بإحالة مدير عام القرى السياحية بالجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة وجميع مسئولى قرية الكنارى إلى النيابة العامة لإهمالهم وتقصيرهم فى العمل، والذى نتج عنه غرق طفلين شقيقين داخل حمام سباحة القرية، هما على جلال الأصيل 6 سنوات وشقيقته بسملة 9 سنوات.

وأعلن محافظ بورسعيد بأنه لا مكان لمقصر داخل العمل، وأن هناك عقوبات رادعة بجانب الإحالة إلى النيابة العامة ضد كل من أهمل وتسبب فى هذه الواقعة داخل قرية الكنارى.

وأبدى المحافظ حزنه الشديد لوفاة طفلين فى عمر الزهور، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أسرتهم الصبر والسلوان.