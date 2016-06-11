محمد بن راشد يعتمد تصميم مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" التصميم النموذجي الفريد لمركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، الذي تعتزم هيئة الطرق والمواصلات تنفيذه لتلبية متطلبات استضافة دبي لمعرض اكسبو 2020، وتقدر تكلفة المشروع بنحو 335 مليون درهم.

ووجه سموه بسرعة تنفيذ المركز والالتزام بالموعد المحدد لإنجازه ليكون جاهزاً لإدارة التنقل وانظمة النقل الجماعي لمعرض اكسبو 2020 بشكل متكامل، كما وجه سموه بتوظيف أحدث التقنيات الذكية وأن يكون النظام مرناً ويستوعب التطور السريع في مجال التقنيات الحديثة.

> وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة: يقام مركز التحكم الموحد الذى روعي في تصميمه أن يكون أحد معالم مدينة دبي، على مساحة 6996 متراً مربعاً، وتبلغ المساحة الإجمالية للمبنى الذي يتألف من دور أرضي وخمسة طوابق 10900 متر مربع، وتقدر مساحة غرفة التحكم المركزية بنحو 430 متراً مربعاً بارتفاع 13 متراً، ويضم المركز مساحات مكتبية، وقاعة للمؤتمرات، ومركزاً صحفياً، إضافة إلى أربعة مباني للخدمات، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ المركز بمواصفات المباني الخضراء ليتم تأهيله للحصول على شهادة المباني الخضراء الصديقة للبيئة من الدرجة الذهبية.

وأكد أن مركز التحكم الموحد سيكون بمثابة مركز يربط مختلف مراكز التحكم للمؤسسات التشغيلية في الهيئة من مترو دبي وترام دبي والمواصلات العامة ومركبات الأجرة، ومراكز التحكم بالأنظمة المرورية، بوحدة تحكم مركزية متكاملة ومتصلة مع جميع مؤسسات الهيئة في المرحلة الأولي، ومع الجهات الخارجية المتعلقة بنشاط الهيئة في المراحل اللاحقة، موكداً أن مركز التحكم الموحد سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط من حيث قدرته على التحكم والسيطرة والتكامل بين جميع وسائل النقل المختلفة لهيئة الطرق والمواصلات، والتنسيق بينها، والتخطيط السليم للتنقل لمواجهة تحديات النقل المختلفة في الإمارة.

وأضاف الطاير: يهدف المركز إلى تحقيق الريادة والتميز على المستوى العالمي في مجال التحكم في انظمة الطرق والمواصلات لكونه مركزاً ذكياً فريداً من نوعه لمحاكاة تجارب واقعية، ودعم اتخاذ القرارات المركزية لجميع وسائل النقل المختلفة، ومساندة مهام تخطيط النقل الاستراتيجي والتكامل مع أنظمة الهيئة الرئيسية ومراكز التحكم.

كما يهدف المركز لدعم جهود هيئة الطرق والمواصلات في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً في مجال النقل، حيث سيسهم المركز في تقليل الازدحامات المرورية وزمن التنقل وتكاليفه والحوادث المرورية، والتلوث البيئي، من خلال التخطيط الذكي لمواجهة تحديات النقل في الإمارة، ومن الأهداف أيضاً تحسين تجربة المتعاملين واسعاد الناس عبر توفير معلومات مباشرة عن حركة وسائل التنقل في إمارة دبي.

والتكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة مؤشر إسعاد الناس من خلال سهولة استخدام خدمات وسائل النقل الجماعي المختلفة، إضافة إلى تعزيز والتنسيق والتواصل مع مراكز التحكم المختلفة، من خلال استخدام نظام المحاكاة والتنبؤ الذكي لخدمات التنقل الذكية، وتحسين التنسيق في عمليات إدارة الأزمات، وتخطيط وإدارة الأحداث، وتنظيم التنقل خلال الأحداث والمعارض الكبيرة في إمارة دبي، حيث سيلعب المركز دوراً مهماً في خدمة التنقل من وإلى معرض إكسبو 2020.

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن المركز صمم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال مراكز التحكم، حيث تم الاطلاع على تجارب عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة الامريكية، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، مشيراً إلى أن المركز سيقوم بعدة أدوار أهمها دعم مراكز تحكم الهيئة المختلفة التابعة لمؤسسات وقطاعات الهيئة، وإدارة الأزمات، وكذلك تخطيط وإدارة الأحداث، وإدارة النقل، وإدارة المعلومات، وإدارة البيانات والتقارير الاستراتيجية.