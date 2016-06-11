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وكيل تعليم قنا: الصور المتداولة لمراقبين يفترشون فناء مدرسة بقوص مفبركة

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وكيل تعليم قنا: الصور المتداولة لمراقبين يفترشون فناء مدرسة بقوص مفبركة وكيل تعليم قنا: الصور المتداولة لمراقبين يفترشون فناء مدرسة بقوص مفبركة
صرح عزت بيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن الصور التى تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن كونها لمراقبين للجان الثانوية العامة يفترشون الأرض بفناء مدرسة بمركز قوص جنوب محافظة قنا لعدم وجود استراحات خاصة بهم، مفبركة ولا تخص محافظة قنا، وليس لها أساس من الصحة، لافتا إلى أنه لا توجد مدرسة بمركز قوص بهذا الشكل.

وأضاف بيومى لـ"اليوم السابع" أن الاستراحات بمحافظة قنا والبالغ عددها 34 استراحة مجهزة بأفضل تجهيزات، مشيرا إلى أن المراقبين من زملائنا وأخواتنا ولن نرضى بمعاملاتهم بهذه الطريقة، مطالبًا المشككين بزيارة استراحات المراقبين للجان الثانوية العامة بمركز قوص البالغ عددها 5 استراحات للتأكد من عدم وجود هذه الصور، قائلًا "لا يوجد لدينا ما نخفيه".


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