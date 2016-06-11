بالصور.. تنفيذ قرار غلق مستشفى طلعت مصطفى بالإسكندرية بسبب المخالفات

نفذت اليوم مديرية الصحة بالإسكندرية قرار إغلاق مستشفى طلعت مصطفى الخيرى بسبب مخالفات طبية جسيمة.

وقال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، إن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، وافق على إغلاق مستشفى طلعت مصطفى بالإسكندرية بعد تقرير فنى من اللجنة المشكلة للتفتيش الفنى والذى أثبت وجود مخالفات بالمستشفى .

كانت الأزمة قد اندلعت بسبب قيام المستشفى بإلقاء طفل عبد الستار وشقيقة خارج المستشفى دون استكمال العلاج بسبب عدم سداد المصروفات .

يذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، أصدر قرار غلق إدارى لمستشفى "طلعت مصطفى" الخاص بالإسكندرية، بعد اكتشاف اللجنة المشكلة من العلاج الحر لفحص المستشفى على عدد من المخالفات الجسيمة بداخلها، وذلك عقب تداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى بشأن رفض المستشفى علاج طفلين شقيقين.

" الصحة " تقرر إغلاق مستشفى " طلعت مصطفى " بالأسكندرية تعرف على السبب

بعد موجة غضب على "فيس بوك".. محافظ الإسكندرية يوافق على قرار إغلاق مستشفى طلعت مصطفى لمخالفاتها الجسيمة.. "صحة الإسكندرية" تنقل الطفل "عبد الستار" إلى مستشفى رأس التين المجانى وتجرى له عملية فى المخ