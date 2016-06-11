دراسة: فيس بوك أفضل وسيلة لرفع الوعى حول أعراض آلام التهاب الظهر

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون وقدمت نتائجها اليوم فى المؤتمر السنوى الأوروبى للروماتيزم (EULAR 2016)، أن فيس بوك أفضل وسيلة لرفع مستوى الوعى حول أعراض آلام التهاب الظهر.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن التوعية عبر فيس بوك قد تكون وسيلة أكثر فعالية لتحديد المرضى الذين يعانون من آلام التهاب الظهر، بالمقارنة بالإعلانات فى الصحف.

ويذكر أن آلام الظهر هى واحدة من الشكاوى الطبية الأكثر شيوعاً، ويقدر أن تؤثر على ما يصل إلى 17.3 مليون شخص فى المملكة المتحدة البريطانية، ومن بين هؤلاء المرضى نسبة قليلة جداً يذهبون للطبيب مرة واحدة على الأقل.

وأوضح الباحثون أن التشخيص المبكر هو مفتاح الحل للحد من مخاطر الإعاقة الوظيفية الشديدة والتقاعد فى سن مبكر، لافتين إلى أن التشخيص الصحيح يعتمد إلى حد كبير على نمط الأعراض بالإضافة إلى التصوير بالرنين المغناطيسى.

وأظهرت دراسة سابقة أن تأخير التشخيص لأكثر من 8 سنوات، يجعل الأطباء يفشلون فى علاج الحالة خاصة للمرضى الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة.

وأضاف الدكتور آروموغام مورثى أستاذ أمراض الروماتيزم، بمستشفيات جامعة ليستر البريطانية، أن الإعلان عبر فيس بوك لتوعية مرضى التهاب الظهر أفضل وسيلة لتوجيههم للعلاج المبكر.

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