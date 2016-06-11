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غدًا .. وزير العدل يفتتح مكتبًا للشهر العقاري بمصر الجديدة

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غدًا .. وزير العدل يفتتح مكتبًا للشهر العقاري بمصر الجديدة غدًا .. وزير العدل يفتتح مكتبًا للشهر العقاري بمصر الجديدة

حسام عبد الرحيم وزير العدل

يفتتح المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، غدا الأحد، مكتب الشهر العقارى والتوثيق بحى الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة لخطة الوزارة لتطوير منظومة الشهر العقاري بتحديث وميكنة كافة مكاتب الشهر العقاري بجميع أنحاء الجمهورية، حيث تشمل المرحلة الثالثة للخطة، 50 مكتبا تم تطوير وميكنة 10 مكاتب منها.

ويعد هذا المكتب أكبر مكاتب الشهر العقاري بالجمهورية من حيث المساحة، حيث شيد على مساحة تبلغ حوالى 400 متر على مستوى واحد، بهدف اختصار دورة العمل المميكنة إلى ثلث الوقت المستهلك للانتهاء من الخدمة، واستيعاب أعداد كبيرة من طالبي الخدمات، مما يوفر الوقت والمجهود على المواطن.

يشار إلى أن عملية تطوير مكاتب الشهر العقاري وتحديث منظومة العمل بها، تأتي في ضوء بروتوكول تعاون بين وزارات العدل والاتصالات والتخطيط، وتفعيلا لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذى يهدف إلى ميكنة ونشر مكاتب التوثيق التى لم يتم ميكنتها فى جميع أنحاء الجمهورية.

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