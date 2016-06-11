أخبار فلسطين اليوم.. فلسطين تحصل على أعلى الأصوات بانتخابات الاتحاد الدولى للصحفيين

ركزت أخبار فلسطين اليوم، حول حصول فلسطين، ممثلة بنقيب الصحفيين ناصر أبو بكر على أعلى الأصوات فى انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى للصحفيين، التى جرت فى فرنسا أمس الجمعة.

ويعد هذا هو الانجاز الثانى الذى تحققه فلسطين فى اجتماعات الاتحاد الدولى المنعقدة فى مدينة انجرز الفرنسية، حيث فازت بأعلى الأصوات أيضا الزميلة خلود عساف، عضوة الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، رئيسة تحرير وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، فى انتخابات مجلس النوع الاجتماعى المنبثق عن الاتحاد الدولى للصحفيين، والتى جرت مساء يوم الثلاثاء الماضى.

وتناولت أخبار فلسطين اليوم، مغادرة وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عقب زيارته للقاهرة لعدة أيام التقوا خلالها بمسئولين أمنين مصريين، لبحث ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ولم الشمل الداخلى الفلسطينى.

ورصدت أخبار فلسطين اليوم، تصدى مصر لمحاولة سكرتارية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تغيير الإشارة، فى تقريرها السنوى، إلى مجموعة من الدول الأعضاء فى معاهدة منع الانتشار النووى تضم دولة فلسطين، وحالت دون حذف صفة الدولة عن هذه المجموعة، وذلك أثناء مشاركة مصر فى أعمال دورة مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التى انتهت الجمعة فى العاصمة فيينا، ونجحت الجهود المصرية بالتعاون مع مجموعة الدول العربية ومجموعة دول عدم الانحياز فى تصحيح الإشارة إلى مجموعة هذه الدول وفى مقدمتها دولة فلسطين، للتأكيد على كونها دولة طرف فى معاهدة منع الانتشار النووى.

- مصادر لـ"اليوم السابع": وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يُغادر القاهرة