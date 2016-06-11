القوات العراقية تحرر منطقتى الفلاحات والصبيحات غرب الفلوجة بالأنبار

تمكنت القوات العراقية السبت، من استعادة السيطرة على منطقتى الفلاحات والصبيحات بالمحور الغربى لقضاء الفلوجة فى محافظة الأنبار، بإسناد من الطيران العراقى والتحالف الدولى.

وأعلن وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى من مقر الفرقة الثامنة بالجيش تحرير منطقتى الصبيحات والفلاحات غرب بالفلوجة من قبضة تنظيم داعش الإرهابى ورفع العلم العراقى فيها.

وكان وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى وصل صباح اليوم إلى محافظة الأنبار وأشرف ميدانيا على العمليات العسكرية الخاصة بتحرير منطقتى الفلاحات والصبيحات غربى قضاء الفلوجة.

يذكر أن عملية "كسر الإرهاب" لتحرير الفلوجة انطلقت فجر الاثنين 23 مايو، بمشاركة قوات الجيش والشرطة الاتحادية والتدخل السريع والحشد الشعبى والعشائرى وشرطة الأنبار بإسناد من المدفعية وطيران العراق والتحالف الدولى.

وتمكنت القوات العراقية فى المرحلتين الأولى والثانية للعملية من تطويق مدينة الفلوجة وعزلها عن محيطها بالكامل وتحرير قضاء الكرمة شرقا والسجر شمالا والنعيمية جنوبا والبوشجل والصقلاوية غربا، وبدأت المرحلة الثالثة من اقتحام الفلوجة بعد أسبوع من بدء العمليات بواسطة قوات "مكافحة الإرهاب" من المحورين الجنوبى والشرقى مدعومة بقوات الجيش وشرطة طوارىء الأنبار وتمكنت من تحرير حى "الشهداء الثانية" وتعمل على تحرير حى جبيل و"الشهداء الأولى"، إلا أن اتخاذ داعش للمدنيين دروعا بشرية ووجود أنفاق التنظيم يعرقل اقتحام المدينة.

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