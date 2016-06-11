أخبار ليبيا.. القوات الليبية تعلن سيطرتها على ميناء سرت

>أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطنى الليبية أمس الجمعة (10 يونيو) سيطرتها على ميناء سرت محققة مزيدا من الانتصارات فى معقل تنظيم داعش فى ليبيا.

وتقدمت هذه القوات المؤلفة أساسا من مقاتلين من مدينة مصراتة الأسبوع الماضى إلى أطراف قلب مدينة سرت بعد شنها هجوما مضادا ضد تنظيم الدولة الإسلامية الشهر الماضى وإجبار التنظيم على التراجع على امتداد الطريق الساحلى بين المدينتين.

وهذه القوات جزء من عملية تدعمها حكومة الوفاق الوطنى المدعومة من الأمم المتحدة والتى وصلت إلى طرابلس فى مارس وتعمل بشكل تدريجى لتوطيد سلطتها.

وتعتبر القوى الغربية حكومة الوفاق الوطنى أفضل خيار فى محاولة توحيد الجماعات السياسية والفصائل المسلحة الليبية ضد تنظيم الدولة الإسلامية ولإعادة بعض الاستقرار إلى ليبيا.

وقال مصدر من غرفة العمليات فى مصراتة إن مقاتلين من خط المواجهة فى جنوب سرت قاموا بالالتفاف إلى الواجهة البحرية للسيطرة على الميناء الذى يقع على بعد نحو خمسة كيلومترات شرقى قلب المدينة.

وتقدمت القوات بسرعة أكبر مما توقع كثيرون على الرغم من أن مفجرين انتحاريين وألغاما وقناصة عرقلوا تقدمها.

وقال مصدر غرفة العمليات إن الاشتباكات التى وقعت فى سرت يوم الجمعة أدت إلى سقوط 11 قتيلا و35 جريحا فى صفوف القوات الليبية.

وقُتل أكثر من 100 من القوات الليبية التى تدعمها حكومة الوفاق الوطنى كما أصيب أكثر من 500 منذ بدء حملة استعادة سرت فى أوائل مايو أيار.

وبدأ تنظيم داعش فى التوسع فى ليبيا فى 2014 مع تفاقم الاضطرابات السياسية والصراع فى البلاد .وسيطر التنظيم بشكل كامل على سرت العام الماضى ولكنه وجد صعوبة فى الاحتفاظ بأراض أو كسب تأييد فى مناطق أخرى بليبيا.

ومع تقدم الكتائب المتمركزة فى مصراتة إلى سرت من الغرب قامت قوة منفصلة تسيطر على بعض الموانئ النفطية الرئيسية فى ليبيا ومتحالفة أيضا مع حكومة الوفاق الوطنى بطرد تنظيم داعش من الشرق. ووصلت إلى هراوة وهى بلدة تبعد نحو 70 كيلومترا عن سرت يوم الخميس