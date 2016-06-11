كريم بامبو لـ في الجول: هدفي في سموحة أعادني للطريق.. ومازلت أنتظر مستوى الأهلي

قال كريم بامبو لاعب الإسماعيلي إن هدفه في مرمى سموحة يعد من أغلى أهدافه في مسيرته لأنه سيعيده للطريق الصحيح.

كريم بامبو سجل أولى أهدافه بقميص الإسماعيلي أمام سموحة، في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بثلاثو أهداف لكل فريق.

وقال بامبو في تصريحات لـ FilGoal.com: "الهدف رفع من معنوياتي وجعلني أشعر باقتراب عودتي".

وأضاف "سعادتي كانت ستكتمل بفوز الإسماعيلي لكن ذلك لم يتحقق للأسف وخرجنا بالتعادل.

بامبو أتبع "أعتذر لجمهور الإسماعيلي عن النتيجة، وأتمنى أن نتقدم في الفترة المقبلة ونصل لمبتغانا بالتواجد في المربع الذهبي".

وكان كريم بامبو قد انضم للإسماعيلي بداية الموسم الجاري، بعد فسخ التعاقد بينه وبين الأهلي بعد إصابة الأخير بقطع في الرباط الصليبي.