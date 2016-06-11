أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مستشفى الأهلي - عمرو جمال يجري جراحة في الأنف ويغيب أمام المصري

Google+ Print
مستشفى الأهلي - عمرو جمال يجري جراحة في الأنف ويغيب أمام المصري مستشفى الأهلي - عمرو جمال يجري جراحة في الأنف ويغيب أمام المصري

يجري عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي جراحة في الأنف يوم غدا الأحد بأحد المراكز المتخصصة في القاهرة.

ويعاني عمرو جمال من كسر في الحاجز الأنفي مما يسبب له بعض المشاكل في التنفس.

وكان من المفترض أن يجري عمرو جمال العملية منذ فترة، إلا أنه أجلها بسبب ارتباطه بخوض المباريات سواء مع الأهلي أو منتخب .

وغاب عمرو جمال عن مباراة الأهلي السابقة أمام الداخلية، حيث فاز الفريق الأحمر بهدفين مقابل لا شئ.

وسيغيب عمرو جمال عن مباراة المصري القبلة بسبب تلك العملية، إلا أن موقفه من من مباراة زيسكو الزامبي في دوري أبطال إفريقيا لم يتحدد بعد.

ويلتقي الأهلي مع زيسكو يوم 18 يونيو الجاري على أرض الأخير، في أولى مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، فيما سيلتقي الفريق الأحمر مع النادي المصري يوم الإثنين المقبل ضمن مؤجلات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»

بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به بـ"تفجير المرقسية"

بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به بـ"تفجير المرقسية"

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأثنين 10 أبريل 2017