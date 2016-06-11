مستشفى الأهلي - عمرو جمال يجري جراحة في الأنف ويغيب أمام المصري

يجري عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي جراحة في الأنف يوم غدا الأحد بأحد المراكز المتخصصة في القاهرة.

ويعاني عمرو جمال من كسر في الحاجز الأنفي مما يسبب له بعض المشاكل في التنفس.

وكان من المفترض أن يجري عمرو جمال العملية منذ فترة، إلا أنه أجلها بسبب ارتباطه بخوض المباريات سواء مع الأهلي أو منتخب مصر.

وغاب عمرو جمال عن مباراة الأهلي السابقة أمام الداخلية، حيث فاز الفريق الأحمر بهدفين مقابل لا شئ.

وسيغيب عمرو جمال عن مباراة المصري القبلة بسبب تلك العملية، إلا أن موقفه من من مباراة زيسكو الزامبي في دوري أبطال إفريقيا لم يتحدد بعد.

ويلتقي الأهلي مع زيسكو يوم 18 يونيو الجاري على أرض الأخير، في أولى مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، فيما سيلتقي الفريق الأحمر مع النادي المصري يوم الإثنين المقبل ضمن مؤجلات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.