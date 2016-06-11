أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ دمياط يتابع أعمال تغطية ترعة الساحل بكفر المنازلة بطول 50 مترا

Google+ Print
محافظ دمياط يتابع أعمال تغطية ترعة الساحل بكفر المنازلة بطول 50 مترا محافظ دمياط يتابع أعمال تغطية ترعة الساحل بكفر المنازلة بطول 50 مترا
تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم السبت، مع حازم حواس، رئيس مركز ومدينة كفر سعد، أعمال تغطية ترعة الساحل أمام مركز شباب كفر المنازلة بطول 50 مترا.

جدير بالذكر أن تغطية ترعة الساحل كانت مطلبا ملحا لأهالى قرية كفر المنازلة للقضاء على التلوث البيئى بالمنطقة، وقد عرضت رابطة شباب كفر المنازلة هذا المطلب خلال لقائهم بالمحافظ والذى وافق على التغطية والتى يتم تنفيذها حاليا.


>- محافظ دمياط يوجه بسرعة ترميم جسر النيل بمدينة السرو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365