محافظ دمياط يتابع أعمال تغطية ترعة الساحل بكفر المنازلة بطول 50 مترا

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم السبت، مع حازم حواس، رئيس مركز ومدينة كفر سعد، أعمال تغطية ترعة الساحل أمام مركز شباب كفر المنازلة بطول 50 مترا.

جدير بالذكر أن تغطية ترعة الساحل كانت مطلبا ملحا لأهالى قرية كفر المنازلة للقضاء على التلوث البيئى بالمنطقة، وقد عرضت رابطة شباب كفر المنازلة هذا المطلب خلال لقائهم بالمحافظ والذى وافق على التغطية والتى يتم تنفيذها حاليا.

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