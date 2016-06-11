انقطاع مياه الشرب بعدة قرى بمراكز البحيرة منذ شهرين وغضب بين الأهالى

سادت اليوم حالة من الغضب العارم بين أهالى العديد من قرى محافظة البحيرة، ومنها الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة وسيدى غازى بمركز كفر الدوار، وقرية كوم الناجى مركز كفر الدوار أيضا، وقريتى الوفائية والبستان بمركز الدلنجات والخزان بدمنهور وفيشا بالمحمودية بسبب استمرار أزمة انقطاع مياه الشرب عن القرى لمدة شهرين متواصلين .

ومن جانبه، طالب حمدى الفخرانى أحد أهالى قرية كوم الناجى محافظ البحيرة بسرعة التدخل لحل تلك الأزمة التى مازالت تتصاعد بشكل يومى ومسئولى شركة المياة لا حياة لمن تنادى .

وأكد جمال السعدنى أحد الأهالى، أن انقطاع مياه الشرب عن الأهالى وضعفها فى بعض الأحيان يعد كارثة بكل المقاييس، مضيفا أن الآلاف من مواطنى قرية الطيرية بمحافظة البحيرة والعديد من أهالى القرى المجاورة لم يعد بإمكانهم الحصول على كوب مياه للشرب فى ظل تصاعد أزمة انقطاع المياه عن القرية والتى استمرت لمدة شهرين.

وفى ذات السياق، أكد محمد أبو العلا المحامى أنه بالرغم من الأشعار والكلمات الجميلة التى وصفت مصر بأنها هبة النيل، وبالرغم من كون محافظة البحيرة تحتضن أحد فروع النيل (فرع رشيد) إلا أن أهلها لم يكونوا يعلمون أنهم على موعد مع العطش وتلوث مياه الشرب بسبب تهالك البنية التحتية، وعجز المسئولين عن توفير مياه الشرب لأغلب مدن وقرى المحافظة وليس فى هذه القرى فقط وإنما المشكلة فى أغلب قرى المحافظة فهذه الأزمة يعانى منها المواطن البحراوى ومستمرة حتى الآن .

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