حوار في الجول – مدرب زيسكو يتحدث عن مواجهة الأهلي ' الصائم ' .. ميزة وعيب يول والاستعانة ببرشلونة

زيسكو الزامبي هو الفريق الوحيد في مرحلة المجموعات الذي لم يتوج بدوري أبطال إفريقيا من قبل، ولكن مدربه جورج لواندمينا يتمسك بتجربة برشلونة قبل مواجهة الأهلي.

ويبدأ الأهلي مشواره في هذه المرحلة بمواجهة مضيفه زيسكو يوم السبت المقبل، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا الوداد المغربي وأسيك أبيدجان.

اللعب مع الأهلي في نهار رمضان، وكيفية الاستعداد لمواجهة صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة.. هذا ما يتحدث عنه لواندمينا مدرب زيسكو ومنتخب زامبيا في نفس الوقت لـ FilGoal.com.

- كيف تستعد لمباراة الأهلي؟

شاهدت مباريات الأهلي في دوري الأبطال هذا الموسم.

والحقيقة، لا أعرف كل لاعبي الأهلي حاليا، ولكنني سأدرس بالتأكيد الفريق ولاعبيه بتركيز أكبر قبل المباراة.

أعرف عددا من لاعبي الأهلي الدوليين لأنهم لعبوا مع منتخب مصر ضد زامبيا في أكتوبر الماضي، ولكنني سأشاهدهم بتركيز أكبر مع الأهلي قبل المباراة.

- ومن تعتبره الأخطر بين لاعبي الأهلي؟

لا يمكن أن نختار لاعبا من الأهلي ليكون الأخطر، الفريق ككل رائع ولديه خبرة كبيرة. لا يوجد لاعب يؤدي بمفرده.

- المباراة ستقام نهارا في شهر رمضان، هل ستحاول استغلال صيام لاعبي الأهلي؟

لا أعرف شعور الصائم، وبالتالي لا يمكن أن أحدد إذا كان هذا سيمنحنا أفضلية في مواجهة الأهلي أم لا. هل تلعبون كل المباريات في مصر مساء!

- وكيف ترى مستوى الأهلي تحت قيادة مارتن يول؟

ستكون مواجهة يول تحد كبير، هو مدرب رائع واسمه معروف عالميا.

صحيح أن يول لا يمتلك خبرة الكرة الإفريقية بعد، ولكن هذا قد يكون ميزة وعيب في نفس الوقت بالنسبة لنا، لأنه يأتي بأفكار جديدة أوروبية إلى الأهلي وهذا بالتأكيد يصعب من مواجهته.

- الأهلي الآن قريب من حسم الدوري المصري، هل يمنحهم ذلك الراحة قبل مواجهة زيسكو؟

لا، لأننا نفصل بين دوري الأبطال والدوري المحلي، واستقرار الأهلي في الدوري المصري لا يعني أنه سيشعر بالراحة أمامنا.

وكرة القدم لا تعترف بذلك. فمن يلعب بشكل أفضل هو من يفوز.

- زيسكو أيضا سيلعب مباراة قمة ضد نكانا المتصدر، هل ستؤثر على الحالة البدنية لفريقك؟

مباراة نكانا ستكون قبل مواجهة الأهلي بستة أيام، وسنعمل على أن نعد اللاعبين لمباراة الأهلي جيدا.

ولن تغير مباراة نكانا بأي شكل شيئا في طريقة استعدادنا لمواجهة الأهلي، ولن تحسم شيئا أيضا سواء في الدوري أو دوري الأبطال.

- حسنا، هل تفكر في الانتقام من الأهلي بعد خروج زيسكو على يده في نسخة 2011؟

لا، لا أفكر أبدا في الانتقام. هذه ليست كرة القدم فأنت تلعب كل المباريات من أجل تحقيق الفوز وهذا الهدف الأهم والأمر في النهاية يعتمد على المستوى الذي يقدمه لاعبوك.

- أخيرا، كيف ترى حظوظ زيسكو في مجموعة تضم 3 فرق توجوا بالبطولة من قبل؟

صحيح أننا لم نتأهل من قبل لنصف النهائي، ولكن لا يمكن أن يقلل هذا منا لأننا واجهنا فرقا قوية من أجل الوصول لمرحلة المجموعات، ولذلك لا يمكن أن اعتبر نفسي لست محظوظا لأنني وقعت مع الأهلي والوداد في مجموعة واحدة.

نلعب من أجل مواصلة المشوار في البطولة، وكرة القدم عملتنا أن نستمر في الإيمان بقدراتنا ولم لا نحقق المفاجأة ونتأهل نحن؟.

لم يولد أي فريق كبيرا، الأهلي لم يكن صاحب هذا الاسم الكبير في يوم وليلة. حتى برشلونة لم يصبح فريقا كبيرا إلا بعد وقت من الإيمان بقدراتهم والاستمرار في البناء.