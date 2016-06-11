بالصور.. رئيس مدينة فوه بكفر الشيخ يتابع "مشروعك" ويفتتح مسجد أبو دراز

تابع المهندس محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه، برفقة علاء سلام عضو مجلس الشعب وحسين أبو عتمان، واستفتاح أبو إبراهيم نائبا رئيس مجلس مدينة فوه، يسرى موينه وسكرتير الوحدة، مقر مشروعك بمدينة فوه للاطمئنان على سير العمل والخدمات التى تقدم للشباب لإقامة المشروعات المتعددة.

قال المهندس محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه، خلال تصريحات صحفية، إن مشروعك يقدم التسهيلات كافة للشباب لإقامة المشروعات المتعددة، وإنه تابع مراحل إقامة المشروعات، والخدمات المقدمه للشباب والراغبين فى إقامة مشروعات.

وأضاف أبو غنيمة، أنه تم افتتاح مسجد أبو دراز الكبير بحضور عدد كبير من الشعبيين والتنفيذيين، وأهالي القرية.

- بالصور.. مناقشة مشاكل المواطنين خلال اللقاء الجماهيرى بفوه فى كفر الشيخ