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القائد العام ورئيس الأركان يلتقيان مدير وكالة مخابرات الدفاع الأمريكية

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القائد العام ورئيس الأركان يلتقيان مدير وكالة مخابرات الدفاع الأمريكية القائد العام ورئيس الأركان يلتقيان مدير وكالة مخابرات الدفاع الأمريكية
التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالفريق فينسنت ستيورت مدير وكاله مخابرات الدفاع الأمريكية(DIA) ، والوفد المرافق له الذى يزور حالياً.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع بالمنطقة ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون المصرى الأمريكى.

كما التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق فينسنت ستيوارت والوفد المرافق له حيث بحث الجانبان زيادة أوجه التعاون العسكرى والأمنى ونقل وتبادل الخبرات والمعلومات بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير الأمريكى بالقاهرة.


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مصر 365

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