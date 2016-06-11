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مصر تدين بأشد العبارات الهجوم على قاعدة إثيوبية ضمن قوات حفظ السلام في الصومال

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مصر تدين بأشد العبارات الهجوم على قاعدة إثيوبية ضمن قوات حفظ السلام في الصومال مصر تدين بأشد العبارات الهجوم على قاعدة إثيوبية ضمن قوات حفظ السلام في الصومال

المستشار أحمد ابو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية – أرشيفية

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد ابو زيد، بأشد العبارات الهجوم على قاعدة في بلدة هالجانا الصومالية، والتي تستخدمها القوات الإثيوبية المشاركة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، والذي أسفر عن مقتل نحو 30 جنديا إثيوبيا، معربا عن خالص تعازي جمهورية العربية للحكومة الإثيوبية والشعب الإثيوبي وأسر الضحايا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية على وقوف مصر حكومة وشعبا مع قوات الاتحاد الأفريقي وحكومة وشعب الصومال في مواجهة الإرهاب الغاشم، مطالبا بتكاتف الجهود الدولية لمواجهة تلك الظاهرة.

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