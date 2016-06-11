أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تعرف على مواعيد تشغيل وانقطاع المياه فى مراكز وقرى محافظة الجيزة

Google+ Print
تعرف على مواعيد تشغيل وانقطاع المياه فى مراكز وقرى محافظة الجيزة تعرف على مواعيد تشغيل وانقطاع المياه فى مراكز وقرى محافظة الجيزة
حصل "اليوم السابع" على مواعيد تشغيل وانقطاع المياه بمراكز جنوب الجيزة، والتى اعتمدت المحافظة على نظام "النوبتجية"، من خلال فتح المياه بنظام المناوبات، على أن تستمر موجودة لعدد من الساعات المتواصلة المتتالية، وأيضا لعدم الضغط على خطوط المياه، ما قد ينذر بحدوث أزمة كبرى.

من جهته قال اللواء أسامة شمعة، نائب محافظ الجيزة لشئون المراكز، إن المحافظة تعمل فى الفترة الحالية على تنفيذ إنشاء وتطوير 6 محطات للمياه، للقضاء على مشكلة انقطاع المياه المستمر فى بعض القرى والمراكز، والتى تعانى منها بصفة دورية، خاصة خلال فترة الصيف.

وأضاف "شمعة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإنشاءات والتطويرات التى تجرى حالياً بالمحطات تتعدى تكلفتها ما يقرب من أكثر من مليار جنيه، لافتاً إلى أن سيتم افتتاح هذه المحطات بداية من سبتمبر المقبل، على أن تتوالى الافتتاحات على مدار الشهور المقبلة.

ولفت نائب محافظ الجيزة إلى أن الصيف المقبل بعد افتتاح هذه المحطات لن يشهد أى انقطاع فى المياه، موضحا أن المحافظة وفرت حلا مؤقتا لتخفيف معاناة المواطنين من انقطاع المياه.

الانقطاعات المستمرة للمياه بالجيزة تهدد بكارثة (1)

الانقطاعات المستمرة للمياه بالجيزة تهدد بكارثة (2)

الانقطاعات المستمرة للمياه بالجيزة تهدد بكارثة (3)

الانقطاعات المستمرة للمياه بالجيزة تهدد بكارثة (4)

الانقطاعات المستمرة للمياه بالجيزة تهدد بكارثة (5)

الانقطاعات المستمرة للمياه بالجيزة تهدد بكارثة (6)


>بالفيديو.. سيارات نقل المياه بالخارجة ترش الشوارع رغم أزمة نقص المياه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو- وكيل مجلس النواب: حالة الطوارئ لن تؤثر على حياة المواطنين

بالفيديو- وكيل مجلس النواب: حالة الطوارئ لن تؤثر على حياة المواطنين

بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار

بالفيديو- إخلاء التلاميذ من مدرسة بكاليفورنيا بعد إطلاق النار

بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين

بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين

بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب

بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب