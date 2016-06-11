تعرف على مواعيد تشغيل وانقطاع المياه فى مراكز وقرى محافظة الجيزة

حصل "اليوم السابع" على مواعيد تشغيل وانقطاع المياه بمراكز جنوب الجيزة، والتى اعتمدت المحافظة على نظام "النوبتجية"، من خلال فتح المياه بنظام المناوبات، على أن تستمر موجودة لعدد من الساعات المتواصلة المتتالية، وأيضا لعدم الضغط على خطوط المياه، ما قد ينذر بحدوث أزمة كبرى.

من جهته قال اللواء أسامة شمعة، نائب محافظ الجيزة لشئون المراكز، إن المحافظة تعمل فى الفترة الحالية على تنفيذ إنشاء وتطوير 6 محطات للمياه، للقضاء على مشكلة انقطاع المياه المستمر فى بعض القرى والمراكز، والتى تعانى منها بصفة دورية، خاصة خلال فترة الصيف.

وأضاف "شمعة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإنشاءات والتطويرات التى تجرى حالياً بالمحطات تتعدى تكلفتها ما يقرب من أكثر من مليار جنيه، لافتاً إلى أن سيتم افتتاح هذه المحطات بداية من سبتمبر المقبل، على أن تتوالى الافتتاحات على مدار الشهور المقبلة.

ولفت نائب محافظ الجيزة إلى أن الصيف المقبل بعد افتتاح هذه المحطات لن يشهد أى انقطاع فى المياه، موضحا أن المحافظة وفرت حلا مؤقتا لتخفيف معاناة المواطنين من انقطاع المياه.

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