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الإذاعة العبرية: وفد من حماس يصل مصر الاثنين لإنجاز المصالحة مع فتح

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الإذاعة العبرية: وفد من حماس يصل مصر الاثنين لإنجاز المصالحة مع فتح الإذاعة العبرية: وفد من حماس يصل مصر الاثنين لإنجاز المصالحة مع فتح
قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم السبت، إن مصدر رفيع بحركة حماس توقع أن يتوجه وفد الحركة إلى القاهرة بعد غد الاثنين، لإنجاز المصالحة مع حركة فتح.

ونقلت الإذاعة العبرية عن مصادر قالت عنها إنها فلسطينية إن الوفد سيبحث مع المصريين موضوع المصالحة وأزمات قطاع غزة واستمرار إغلاق معبر رفح البرى، ثم سيتوجه الوفد الفلسطينى إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال محادثات المصالحة.

فيما كشف القيادى الكبير بحركة حماس محمود الزهار، أنه يجرى خلال الأيام الجارية التنسيق مع المسئولين فى لسفر وفد من الحركة إلى القاهرة لبحث إنجاز المصالحة مع حركة فتح


>ننفرد بتفاصيل لقاء الفصائل الفلسطينية مع المسئولين المصريين بالقاهرة.. مصادر قيادية تكشف: مباحثات القادة فى مصر تأتى لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة..وتؤكد: نثمن مبادرة السيسى لبدء لم الشمل الداخلى

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مصر 365

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