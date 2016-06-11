التلفزيون الإسرائيلى يكشف فتح تحقيق سرى مع نتانياهو لاتهامه بالفساد

كشفت "القناة الثانية" بالتلفزيون الإسرائيلى، عن إجراء تحقيق جديد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، يدور بصورة سرية تقوم به وحدة مكافحة الفساد التابعة للشرطة الإسرائيلية.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أنه لم تتضح بعد مضمون التحقيق الذى يتم تحت سرية عالية، مشيرة إلى أن عددا من الصحفيين فى صحيفة "هاآرتس" لديهم تفاصيل حول هذا التحقيق، مضيفة أن المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية على اطلاع بهذا التحقيق.

وفى السياق نفسه، كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن اللقاءات التى منحها المليونير الفرنسى ارنو ميمران، لوسائل الإعلام الإسرائيلية فى الأيام الأخيرة، تضمنت روايات جديدة ومتناقضة حول الأموال التى حولها فى الماضى إلى نتانياهو، والتى كشف النقاب عنها فى التحقيق الذى أعده مراسل الصحيفة فى باريس دوب الفون، والموقع الإخبارى الفرنسى "ميديا بارت"، مشيرة إلى أن هناك عدم وضوح فى مسألة موعد تحويل الأموال، وإلى أى حسابات بنكية، وما هو حجمها.

ونشر المحرران بهاآرتس جيدى فايس، وباراك رافيد، تفاصيل ومعلومات تشير إلى أن "الصندوق الجماهيرى" التابع لنتانياهو، والذى يدعى رئيس الحكومة أن ميمران تبرع له، استخدم أيضا لتمويل أنشطة سياسية لنتانياهو حين كان خارج الجهاز السياسى، واستغلت تبرعات ميمران لإجراء استطلاعات حول إمكانية عودة نتانياهو غلى الكنيست والحكومة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن كثرة الروايات تحدد الحاجة إلى إجراء تحقيق جنائى كامل، لافتة إلى أن التحقيق الجنائى حول الأموال التى تلقاها رئيس الحكومة الإسرائيلية من المليونير الفرنسى المتهم حاليا بمخالفة خداع جنائية ضخمة، هو مسألة مطلوبة، حتى لو كان من المعروف مسبقا أن المخالفات الجنائية التى قد يشتبه نتانياهو بارتكابها، تخضع لقانون الأقدمية، وأن موعد فحص مسألة الأقدمية سيتحدد فى نهاية التحقيق، بعد أن يتم فحص كل الحقائق جيدا ودراسة مسألة تقديم لائحة اتهام، وليس قبل الشروع بإجراءات جمع الأدلة.

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