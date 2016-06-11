"القاهرة" تدفع بفريق من الكهرباء لمعرفة أسباب انقطاع التيار عن مجمع التحرير

أكد الدكتور مجدى شريف رئيس غرفة عمليات والمتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، أن الغرفة تلقت خبرا من غرفة عمليات حى غرب القاهرة، يفيد بوجود انقطاع فى التيار الكهربائى بمجمع التحرير، مشيرا إلى أن هناك فريقا من المتخصيين بشركة الكهرباء توجه منذ قليل إلى مجمع التحرير، لمعاينة وصلات الكهرباء وأسباب انقطات التيار الكهربائى.

وقال رئيس غرفة عمليات محافظة القاهرة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن أكثر من 70% من الإدارات الموجودة داخل المجمع إجازة اليوم، وبالتالى فتأثير انقطاع التيار سيكون محدودا.

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