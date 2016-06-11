الحكومة: 109 شكاوى من ارتفاع أسعار السلع بالمحافظات أبرزها بالقاهرة والجيزة

أعلنت غرفة عمليات مجلس الوزراء، اليوم السبت أن إجمالى عدد الشكاوى التى تلقتها الغرفة خلال الفترة من 29 مايو حتى 9 يونيو 2016 بلغت 109 شكاوى من المواطنين تفيد بوجود ارتفاع فى أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية فى بعض المحافظات على مستوى الجمهورية، وقد تمكنت الغرفة من التعامل مع جميع الشكاوى الواردة إليها وحلها.

وأشارت الغرفة إلى أن أكبر المحافظات التى تلقت الغرفة منها شكاوى هى محافظة القاهرة بإجمالى 43 شكوى تلتها محافظة الجيزة بإجمالى 16 شكوى، تلتها محافظة القليوبية بإجمالى 9 شكوى، تلتها محافظة بنى سويف بإجمالى 6 شكاوى، تلتها محافظة الدقهلية بإجمالى 4 شكاوى.

وأوضحت أن أغلب الشكاوى التى وردت إلى الغرفة كانت تتركز حول شكاوى المواطنين فى بعض محافظات الجمهورية من وجود ارتفاع فى أسعار بعض السلع داخل المجمعات الاستهلاكية خاصة اللحوم والدواجن والأسماك والأرز إلا أن الغرفة تدخلت واتخذت إجراءات رادعة ووجهت بقيام حملات تفتيشية لتلك المجمعات للتأكد من صحة الشكاوى ونجحت فى توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ووفقاً للأسعار المعتمدة لكل سلعة داخل تلك المجمعات، كما وردت عدد من الشكاوى إلى الغرفة أيضاً تفيد بوجود نقص فى المعروض من السلع التموينية خاصة الأرز داخل المجمعات الاستهلاكية بعدد من المحافظات المختلفة خاصة محافظات الصعيد، وقد تمكنت الغرفة من التعامل مع تلك الشكاوى من خلال ضخ وتوريد كميات إضافية من السلع التى تواجه عجز داخل المجمعات الاستهلاكية بالمحافظات التى تعانى من نقص المعروض من تلك السلع.

وأضافت الغرفة أنها تابعت معارض "أهلا رمضان" التى نظمتها الدولة على مستوى جميع المحافظات لتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان بسعر أقل لمحاربة الغلاء وذلك بهدف التأكد من فتحها أمام جموع المواطنين وتوفيرها لكافة السلع بأسعار مناسبة.

وترفع الغرفة تقاريرها بشكل يومى إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من أجل اطلاعه على الموقف الراهن لأسعار السلع الغذائية بالأسواق فى مختلف المحافظات والإجراءات التى تتخذها الغرفة لضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتضم الغرفة ممثلى كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة التنمية المحلية، ومباحث التموين، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات مجلس الوزراء، هيئة الرقابة الإدارية، وجهاز حماية المستهلك، شعبة المواد الغذائية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبنك التنمية والائتمان الزراعى، الاتحاد العام للغرف التجارية، وبدأت مهام عملها منذ 29 مايو 2016 ومستمرة حتى الآن.

ويأتى تشكيل هذه الغرفة فى ضوء التكليف الصادر من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل غرفة عمليات بمجلس الوزراء، برئاسة طارق كمال، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء، وذلك بهدف الحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية وضبط الأسعار وتلقى شكاوى المواطنين حول ارتفاع أسعار السلع بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية والتدخل الفورى والسريع لحلها وتوفير السلع للمواطنين وفقاً للأسعار المعتمدة لكل سلعة.

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات مجلس الوزراء قد خصصت الخطوط الهاتفية وهى 27923049، و27923054، و27923051، و27923915، ورقم 16528 للشكاوى الحكومية وذلك لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، بهدف تفاعل الغرفة مع الأزمة والتدخل الفورى والسريع لحل مشاكلهم.

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