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اكتشاف بروتين طبيعى فى نبات بأشجار غابات الأمازون يقضى على التجاعيد

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اكتشاف بروتين طبيعى فى نبات بأشجار غابات الأمازون يقضى على التجاعيد اكتشاف بروتين طبيعى فى نبات بأشجار غابات الأمازون يقضى على التجاعيد
توصل فريق من الباحثين الفرنسيين المتخصصين فى البيوتكنولوجى إلى أن البروتين الطبيعى الموجود فى جلد الإنسان والمعروف باسم E g f الذى ينشط عملية تجديد وإنتاج الكولاجين ومرونة الجلد ينخفض بنسبة 50% بعد الثلاثين نتيجة تقدم السن والتعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية وبالتالى تجديد الخلايا يتعرض للبطء وتبدأ التجاعيد فى الظهور، ولكن ظهر أن هذا البروتين يوجد مثيل له فى ماء نبات دم الأخوين الموجود فى أشجار غابات الأمازون وقد استخدمته القبائل التى كانت تعيش فى هذه المناطق منذ زمن بعيد.

وقد نجح الباحثون فى استنباط هذا الماء واستخدامه فى تجديد الخلايا فى صورة كريم يدهن به الجسم فى النهار والليل مما يساعد الجلد على الاحتفاظ بمرونته وتجديد خلاياها والبعد عن التجاعيد.


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