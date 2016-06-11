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أخبار سوريا..النظام السورى يسيطر على تقاطع طرق استراتيجى بالرقة

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أخبار سوريا..النظام السورى يسيطر على تقاطع طرق استراتيجى بالرقة أخبار سوريا..النظام السورى يسيطر على تقاطع طرق استراتيجى بالرقة
أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان أن قوات النظام السورى وحلفاءها سيطرت على تقاطع طرق استراتيجى فى مدينة الرقة، وذلك فى أحدث تقدم نحو معاقل تنظيم داعش الإرهابى.

وذكرت قناة العربية أن سيطرة قوات النظام السورى على تقاطع الطرق الاستراتيجى بالرقة يأتى فى إطار هجوم بدأته قوات النظام منذ أسبوع بدعم جوى روسى.

وأعلن المرصد السورى عن مقتل نحو 80 عنصرا من "داعش" اثناء هذه المعارك، مضيفا أن "قوات النظام وحلفاءها باتوا على بعد 15 كيلومترا من مدينة الطبقة الإستراتيجية".
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