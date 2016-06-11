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أخبار ليبيا..مقتل وإصابة 8 مدنيين فى انفجار سيارة مفخخة بمدينة بنغازى

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أخبار ليبيا..مقتل وإصابة 8 مدنيين فى انفجار سيارة مفخخة بمدينة بنغازى أخبار ليبيا..مقتل وإصابة 8 مدنيين فى انفجار سيارة مفخخة بمدينة بنغازى
لقى رجل ونجله مصرعهما وأصيب 6 آخرون، جراء انفجار سيارة بالقرب من بريد السلمانى فى مدينة بنغازى.

وقال مصدر أمنى اليوم، أن رجلا ونجله لقيا مصرعهما وأصيب ستة آخرون جراء انفجار سيارة بالقرب من بريد السلمانى بمدينة بنغازى، مشيرا إلى أن سلطات الأمن تواصل التحقيق حول الحادث.

وأضاف المصدر أن الجثمانين نقلا إلى مستشفى المدينة، لافتا إلى أن الجرحى تفاوتت إصابتهم بين البسيطة والمتوسطة والخفيفة.
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