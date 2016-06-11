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مقتل 6 من عناصر الشرطة الأفغانية فى هجوم شنه مسلحون ينتمون لداعش

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مقتل 6 من عناصر الشرطة الأفغانية فى هجوم شنه مسلحون ينتمون لداعش مقتل 6 من عناصر الشرطة الأفغانية فى هجوم شنه مسلحون ينتمون لداعش
أفاد مسئولون أفغان بمقتل 6 أفراد شرطة على يد عناصر ينتمون لتنظيم داعش، فى إقليم نانجارهار شرقى البلاد على الحدود مع باكستان.

ونقلت "إيه بى سى" الأمريكية السبت، عن عطا الله خوجيانى المتحدث باسم حاكم الإقليم قوله أن المسلحين هاجموا مقرًا إداريًا فى منطقة الحسكة مينا صباح اليوم، وقد تصدت لهم قوات الشرطة وتمكنت من قتل 15 مسلحا وإصابة 7 آخرين.

وأشارت الشبكة إلى أن الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 6 من أفراد الشرطة.
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