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بالصور.. قرية وزير الأوقاف ببني سويف تغرق في مياه الصرف الصحي ‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل : محمد شعبان

رصدت « ONA» بعض المعاناة في شوارع قرية صفط راشين بمركز ببا ببني سويف، وهي مسقط رأس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عائمة منذ عدة أيام علي بركة من مياه الصرف الصحي، التي تهدد المواطنين بالأمراض المعدية، وتعطل المارة من السيارات .

وأرسل عدد من أهالي قرية صفط راشين بمركز ببا جنوب بني سويف، علي لسان المحامي محمد أبو طالب، أحد أبناء القرية وممثل عن المجلس القومي للمرأة شكواهم عبر “أونا ” اليوم السبت، لمحاولة تدخل المسئولين لتحريك شركة المياه التي تهمل نداءهم علي حد قولهم .

وتابع أبو طالب قائلًا: لدينا بالشارع العمومى، لقرية صفط راشين ماسورة مياه رئيسية بها تسريب من قبل حلول شهر رمضان المبارك، وتعوق المارة لغلقها الشارع، وتواصلنا كثيرًا، مع أرقام الطوارئ للشركة، ومجلس المدينة، وكان ردهم« إن شاء الله المشكلة هتتحل»، ولكن دون جدوى أو حلول منهم ، بالرغم من أن القرية هي مسقط رأس وزير الأوقاف .

وأضاف، أنه ذهب لإبلاغ الوحدة المحلية للقرية، ولكنه وجد بابها مغلق بالقفل .

وناشد أهل القرية، المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، ورئيس شركة مياه الشرب، ورئيس مركز ومدينة ببا، بسرعة التدحل لحل المشكلة .

13401016_986076378113906_1323369804_n باب الوحدة المحلية

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أونا