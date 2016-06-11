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بدء نظر محاكمة 21 متهما فى أحداث "اقتحام قسم مدينة نصر"

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بدء نظر محاكمة 21 متهما فى أحداث "اقتحام قسم مدينة نصر" بدء نظر محاكمة 21 متهما فى أحداث "اقتحام قسم مدينة نصر"
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة 21 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد وممدوح عبد الرشيد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين جرائم التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.


>اليوم.. نظر محاكمة 21 متهمًا فى أحداث اقتحام قسم مدينة نصر

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