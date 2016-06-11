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مدرب الشرطة لـ في الجول: هل يستطيع فريقنا منافسة الزمالك من الأساس!

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مدرب الشرطة لـ في الجول: هل يستطيع فريقنا منافسة الزمالك من الأساس! مدرب الشرطة لـ في الجول: هل يستطيع فريقنا منافسة الزمالك من الأساس!

يرى طارق السعيد مدرب عام نادي اتحاد الشرطة أن منافسة فريقه للزمالك ستكون أمرا صعبا في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم.

ويلتقي الزمالك مع اتحاد الشرطة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري.

وقال طارق السعيد في تصريحات لـ FilGoal.com: "منافسة الزمالك؟ هل نستطيع أصلا منافسة الزمالك؟".

وأضاف "الزمالك يملك فريقا قويا ملئ بنقاط القوى التي تستطيع صنع الفارق، وسيكون من الصعب علينا مجاراته".

السعيد أتبع "نعاني عديد من الغيابات بسبب الإصابات والإيقافات، ورغم أننا نعلم بأن المباراة لن تكون سهلة، لكننا نأمل أن نكون منافس جيد خلالها".

وأتم "الفروقات الفردية بين الفريقين تدور في بالنا بكل تأكيد، لكننا سنقدم أفضل ما لدينا للحفاظ على فرصنا".

يذكر أن تحقيق الشرطة أي نتيجة بخلاف الفوز على الزمالك، ستعني هبوطه بشكل رسمي للدرجة الثانية".

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