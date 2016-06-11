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الوطني للأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم

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الوطني للأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم الوطني للأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم

دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل السائقين الى توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب تشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف ونشاط الرياح الشمالية الغربية المثير للغبار تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية.

 وتوقع المركز في - بيان اليوم - إرتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم وان يكون الجو مغبر احيانا نهارا والبحر خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

 كما توقع ان يحدث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يومي الأحد والإثنين ويكون الطقس رطبا على السواحل صباحا وهبوب رياح شمالية غربية تنشط بعد ظهر الأحد تؤدي الى غبار وأتربة مثارة أحيانا والبحر متوسط الموج يصبح مضطرب إلى شديد الإضطراب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

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