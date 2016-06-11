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زيت اللوز يرطب الجسم ويحميه من الشد العضلى بعد التعرض لأشعة الشمس

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زيت اللوز يرطب الجسم ويحميه من الشد العضلى بعد التعرض لأشعة الشمس زيت اللوز يرطب الجسم ويحميه من الشد العضلى بعد التعرض لأشعة الشمس
يسوق حاليا فى الصيدليات الفرنسية نوع جديد من الزيوت يعرف باسم زيت لوز زهرة البربر لقدرته الفائقة على ترطيب الجسم وحمايته من الشد العضلى بعد التعرض لأشعة الشمس نتيجة حمامات الشمس المنتشرة على الشواطئ فى فصل الصيف.

وهذا الزيت يخفف أيضا من الجروح ويساعد على تقوية العضلات المشدودة بفضل احتوائه على كمية المياه التى تعمل على ترطيب الجلد.


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