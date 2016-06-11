مقتل المغنية كريستينا جريمي بعد إطلاق الرصاص عليها في أورلاندو بأمريكا

قالت الشرطة الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي إن المغنية كريستينا جريمي توفيت بعد أطلق مسلح النار عليها في حفل غنائي في أورلاندو أمس الجمعة.

وقالت إدارة شرطة أورلاندو على تويتر إنها كانت توقع بخط يدها للمعجبين هي وأعضاء فريق (بيفور يو إكسيت) الذي قدمت فقرتها الغنائية معه حين اقترب منها مسلح وأطلق النار عليها قبل أن يتصدى له شقيقها، ، حسبما ذكرت “رويترز”.

وقالت الإدارة اليوم السبت، إن جريمي توفيت متأثرة بجروحها.

وكتبت الشرطة في تغريدة أن المسلح لفظ أنفاسه بعد أن أطلق النار على نفسه.

يشار إلى أن جريمي قد نالت شهرة واسعة بعد مشاركتها في برنامج المواهب الغنائية التلفزيوني (ذي فويس)، وحلت في المركز الثالث خلال موسم عام 2014 من البرنامج الذي يذاع على شبكة (إن.بي.سي).

وقال حساب برنامج (ذي فويس) على تويتر في ساعة متأخرة أمس الجمعة “نشعر بالحزن البالغ”.