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تغلب على حرارة النهار في رمضان بهذه الأطعمة في المساء

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تغلب على حرارة النهار في رمضان بهذه الأطعمة في المساء تغلب على حرارة النهار في رمضان بهذه الأطعمة في المساء

خضروات وفاكهة (أرشيفية)

يحتاج الجسم الماء لتنظيم درجة حرارته، والحفاظ على التوازن الكهربي داخله، والتمثيل الغذائي للمواد الغذائية. يساعد استهلاك الكمية الكافية من الماء على منع الصداع والتعب والجفاف. إليك بعض الأطعمة الغنية بالماء والتي يمكنك تناولها فترة المساء خلال ليالي رمضان، لتحافظ على ترطيب جسمك لعدة ساعات من النهار، نقلاً عن موقع “24″ الإماراتي:

الخضروات غير النشوية. يشكل الماء 95- 96 بالمائة من خضروات عديدة مثل الخس والخيار والطماطم (البندورة). وتحتوي خضروات أخرى على نسبة قريبة من ذلك، مثل السبانخ والكرفس والبروكلي. بينما يشكل الماء 79 بالمائة من الخضروات النشوية مثل البطاطس والذرة.

الفواكه. تحتوي بعض الفواكه على نسب مرتفعة من الماء تصل إلى 84-86 بالمائة، مثل التوت والعنب والتفاح والبرتقال والكمثرى والجوافة والبطيخ والشمام والخوخ والأناناس. لا تجعل الأولوية للحلويات والكعك، ستساعدك الفاكهة على إرواء عطشك.

الألبان قليلة الدسم. يشكل الماء 85 بالمائة من وزن اللبن (الزبادي) قليل الدسم، و81 بالمائة من وزن الجبن قليل الدسم. إلى جانب ذلك توفر منتجات الألبان الكالسيوم اللازم لصحة العظام، والبوتاسيوم الذي يخفض ضغط الدم المرتفع. تحتوي المنتجا الدسمة على كمية أقل من الماء وكثير من التي تزيد العطش.

الشوربة. يشكل الماء نسبة 92 بالمائة من شوربة الدجاج بالخضار.

 

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