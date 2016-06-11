الغناء وسيلة ليترك طفلك اللهاية

ترغب جميع الأمهات في أن يتخلص أطفالهن من اللهاية، فهن بعد مدة يبدأن بالقلق عليهم من أضرارها، وأهمها تحرك الفك الأمامي، تقدم لك سيدتي وطفلك أفضل الوسائل ليتخلى طفلك عن اللهاية، خصوصاً إذا بلغ الـ 18 شهراً على التخلي عن اللهاية.

1 - قللي عدد المرات التي يسمح له باستخدامها.

2 - هدئيه عند شعوره بالألم، أو عند الذهاب إلى النوم.

3 – إذا أصر على استخدامها في مواقف لا تريدين منه استخدامها، كحالة الخروج من المنزل فالتزمي برأيك.

4 - احرصي على حصول الطفل على فرص خلال النهار للتكلم والغناء والاستماع.

5 - أخبريه أنك لا تسمعين ما يقوله واللهاية في فمه، فهي وسيلة مفيدة لإقناعه

6 - خصصي إشارة لتذكيره بنزعها حين التكلم معك، وستتحول إلى عادة مفيدة تساعده في تركها.