أخبار عاجلة

فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
فيديو.. موسي: القرضاوي أفتى بتدمير الكنائس.. «حاسبوه مع موزة» -
نائب عن «الحركة الوطنية»: لازم نقتنع قبل ما نوافق على «تيران وصنافير» -
بكرى: رئيس مجلس «الأهرام» يرفض طبع الصحيفة لهذا السبب -
«الغرف التجارية»: وضع البلاد يقتضي جهدا أكبر من القطاع الخاص -
الزراعة: ضخ 25 طن أسماك بسعر 16 جنيهًا للكيلو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

الغناء وسيلة ليترك طفلك اللهاية

Google+ Print

الجمعة 10-06-2016 14:32

ترغب جميع الأمهات في أن يتخلص أطفالهن من اللهاية، فهن بعد مدة يبدأن بالقلق عليهم من أضرارها، وأهمها تحرك الفك الأمامي، تقدم لك سيدتي وطفلك أفضل الوسائل ليتخلى طفلك عن اللهاية، خصوصاً إذا بلغ الـ 18 شهراً على التخلي عن اللهاية.

1 - قللي عدد المرات التي يسمح له باستخدامها.
2 - هدئيه عند شعوره بالألم، أو عند الذهاب إلى النوم.
3 – إذا أصر على استخدامها في مواقف لا تريدين منه استخدامها، كحالة الخروج من المنزل فالتزمي برأيك.
4 - احرصي على حصول الطفل على فرص خلال النهار للتكلم والغناء والاستماع.
5 - أخبريه أنك لا تسمعين ما يقوله واللهاية في فمه، فهي وسيلة مفيدة لإقناعه
6 - خصصي إشارة لتذكيره بنزعها حين التكلم معك، وستتحول إلى عادة مفيدة تساعده في تركها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي